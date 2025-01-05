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لبنان

تقاطع جديد من دون تنسيق والهدف "رفض القائد"

Lebanon 24
05-01-2025 | 01:15
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قال مصدر نيابي معارض أن عملية خلط الأوراق في ما خص ملف الرئاسة في  الأيام القليلة الأخيرة أدت الى تقاطع غير منسق بين حزب الله والقوات اللبنانية على رفض إسم قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية.
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المصدر لفت الى أن موقف "التيار الوطني الحر" من قائد الجيش معلوم وهو نتبجة مشكلة شخصية لجبران مع القائد "لأنه لم يلتزم يوماً بتعليماته أو طلباته في السياسة"، فيما حزب الله يرغب دوماً برئيس جمهورية ضعيف بعض الشيء ليكون التعاطي معه أسهل.
 
 
أما غير المفهوم، يتابع المصدر، فهو موقف "القوات"  الذي أبلغ المعنيين والحلفاء رفضه إسم جوزيف عون.
 
وقال المصدر إنَّ "القوات لطالما نادت برئيس سيادي يتمتع بموقف صلب، ومن غير المفهوم من قبل المعارضة حتى اليوم رفض "القوات" للإسم قبل أيام من الإستحقاق ولأي غرض.

لبنان

خاص

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