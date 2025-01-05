بشأن الدولار.. هذه آخر خطوات مصرف لبنان

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ البنك المركزي يعمل على لجم أي مضاربات في السوق الموازية من خلال ضبط عمليات بيع وشراء الدولار من جهة وتنسيق آليات زيادة الإحتياطيات من الدولار.

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وذكرت المصادر أنه في أواخر العام 2024، ظهرت مخاوف من إمكانية حصول ارتفاع في سعر الدولار، لكنّ مصرف لبنان تدخل بواسطة أدوات مالية ونقدية ساهمت في الحفاظ على التوازن في سعر الصرف ضمن السوق.

ولفتت إلى أن المصارف تعمل وفق السيولة الدولارية المتوافرة كما أن عمليات الدفع من الودائع والتحويلات لم تتأثر نهائياً ولم تتوقف طيلة الفترة الماضية.