آخرها من المطار.. إشارة إيجابية تخصّ الجيش

توقف مصدرٌ عسكريّ سابق عند التعاطي الحكيم للجيش مع الملفات المختلفة لاسيما لناحية انتشاره في جنوب لبنان تنفيذاً للقرار 1701 أو لناحية تعاطيه مع التحركات الأخيرة التي نفذها "حزب الله" وآخرها في محيط مطار رفيق الحريري الدّولي.

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ويقول المصدر إنَّ الجيش يعمل على تجنب الصدامات الداخلية، موضحاً أن قيادته تتعاطى مع التحركات الشعبية بالتزام عالٍ ومناقبية، وأضاف: "الأساس اليوم هو الالتفاف حول الجيش والتضامن معه وقطع الطريق أمام أي محاولات للتشويش على دوره في ظل المرحلة المفصلية التي يمرّ بها لبنان".