لمن يسلك طريق ضهر البيدر.. إقرأ هذا الخبر

أعلنت غرفة "التحكم المروري"، اليوم الأحد، أن طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات، مشيرة إلى أنَّ الأمر نفسه قائم على طريق ترشيش - زحلة.

كذلك، قالت الغرفة إنّ حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل بيروت.