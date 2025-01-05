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لبنان

لمن يسلك طريق ضهر البيدر.. إقرأ هذا الخبر

Lebanon 24
05-01-2025 | 01:56
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أعلنت غرفة "التحكم المروري"، اليوم الأحد، أن طريق ضهر البيدر سالكة أمام جميع المركبات، مشيرة إلى أنَّ الأمر نفسه قائم على طريق ترشيش - زحلة.
 
 
كذلك، قالت الغرفة إنّ حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل بيروت.
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لبنان

ضهر البيدر

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