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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في القليعة - مرجعيون

Lebanon 24
05-01-2025 | 02:11
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
 
 
"بتاريخ 5 /1 /2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة – مرجعيون".
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