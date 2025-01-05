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لبنان
سليمان: شرعية الجيش أقوى من الصواريخ
Lebanon 24
05-01-2025
|
02:36
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دعا رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان إلى تسليم السلاح في منطقة جنوب الليطاني إلى الجيش، مشيراً إلى أن الشرعية الوطنية والدولية للجيش هي أقوى من الصواريخ.
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وفي تصريح له، اليوم الأحد، قال سليمان:
"خلاصة اليوم الرابع من العام الجديد، السبت 4 كانون الثاني 2025: توغل جيش العدو من اطراف بلدة العديسة جنوب لبنان باتجاه الطيبة والتلويح بتأجيل انسحابه في نهاية مهلة الـ60 يوماً طبقاً للوضع الميداني. حاول العدو الاسرائيلي اختراق الخط الازرق في العديسة نفسها في 3 آب عام 2010 (قبل حرب الاسناد لغزة ) لقطع شجرة في الارض اللبنانية، تصدى له الجيش اللبناني بالنار وقتل المقدم الاسرائيلي قائد كتيبة الدبابات وتم تحييد 3 عسكريين آخرين وأرغم على التراجع دون أن تقطع الشجرة وقد استشهد في سبيل ذلك 3 عسكريين أبطال ومراسل إحدى الصحف، رحمهم الله".
وتابع: "بالله عليكم ارموا الكرة في ملعب الجيش نفذوا المرحلة الاولى من القرار 1701 المتعلقة بتسليم السلاح في جنوب الليطاني للجيش فشرعيته الوطنية والدولية هي اقوى من الصواريخ فكيف اذا اصبحت هذه الاخيرة بين يديه. العدو يحاول تمديد اقامته في ارضنا ونحن نعمل على تمديد فترة الفراغ في الرئاسة الاولى والمراكز القضائية والامنية والادارية. وفي النهاية نتمنى عدم مقارنة لبنان بسوريا لجهة ان ما حصل في سوريا كان سيحصل في لبنان لولا المقاومة، هذا مجاف للحقيقة والواقع السياسي والديمقراطي والحريات العامة وحقوق الانسان والممارسة اليومية للسلطة في البلدين".
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