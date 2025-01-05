أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شابًا، خدم لفترة وجيزة في الجيش الأميركي، يواجه تهمًا بمحاولة الانضمام إلى حزب الله "لقتل اليهود"، وفقًا لإفادتها عن الأميركي جاك داناهر مولوي، البالغ من العمر 24 عامًا.ووجهت هيئة محلفين اتحادية كبرى في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، الخميس الماضي، اتهامات إلى "جاك داناهر مولوي"، أبرزها السفر في عام 2024 إلى لبنان وسوريا بهدف الانضمام إلى الحزب "على الرغم من علمه بتصنيفه من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية"، وأنه حاول ذلك عدة مرات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عدة، من بينها شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وكان مولوي، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية أيضًا، قد سافر في شهر آب الماضي إلى لبنان، واتصل بأشخاص طلبًا للمساعدة في أن يصبح مقاتلاً في "حزب الله". غير أن من تواصل معهم أخبروه أن الوقت غير مناسب الآن وأنه سيحتاج إلى اتخاذ خطوات أخرى. وبعد شهرين، انتقل مولوي إلى سوريا لنفس الهدف، لكنه لم يحقق مراده.وعند عودته إلى الولايات المتحدة، قابله عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في مطار بيتسبرغ الدولي، الذين كانوا قد جمعوا معلومات عن نواياه. فأنكر أمامهم أنه كان ينوي الانضمام إلى "حزب الله"، وأنه ليس لديه أي عمل في سوريا ولم يقابل هناك أي شخص. لكن مولوي استمر في محاولاته للانضمام إلى "الحزب"، وأعرب عن كراهيته لليهود، وروّج للعنف ضدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وكشفت وثائق محاكمته أنه أخبر أحد أفراد أسرته عن "خطته الرئيسية بالانضمام إلى حزب الله وقتل اليهود". كما تبين أنه زار على الإنترنت موقعًا يعرض مكان احتجاز روبرت باورز، الذي أطلق النار في كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبرغ في 27 تشرين الأول 2018، وقتل 11 يهوديًا. لذلك، يواجه مولوي عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا إذا أدانته المحكمة، بالإضافة إلى السجن 8 سنوات أخرى أو غرامة قدرها 250 ألف دولار أو كليهما لإدلائه بإفادات كاذبة. (العربية)