"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله

قال رئيس وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا إنَّ "حزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو الإسرائيليّ خلال الحرب الأخيرة".

وفي تصريح له من مكان استشهاد أمين عام "حزب الله" السّابق السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال صفا: "حزب الله لن يغيب عن أيّ ملف في لبنان وما من أحد يستطيع كسر عزيمتنا.. ما حدا بقا يجربنا وحزب الله سيكون خلف الناس ومعهم".

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وفي إطار حديثه عن الملف الرئاسي، قال صفا: "حزب الله صريح في الملف الرئاسيّ وتناقشنا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون بشأنه وليس لدينا فيتو على اسمه. في المُقابل، فإنه لدينا فيتو على إسم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية لكننا منفتحون على أسماء أخرى، ونأمل انتخاب رئيس جديد في 9 كانون الثاني".

وأكمل: "لن نسمح لأي أحد بالتأثير على معنوياتنا أو يهز مشروعنا وأهدافنا وسياساتنا،وظهورنا هو تصديق لتعافي حزب الله" على المستوى التنظيمي والعسكري ولدينا الإمكانيات الكافة لمواجهة أي اعتداء ولكن في التوقيت والشكل الذي تريده قيادة المقاومة، وسيكون للرئيس نبيه بري بري نقاش مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بشأن الخروقات الإسرائيلية".

وأعلن صفا أن "تشييع السيد نصرالله سيكون بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في الهدنة"، مؤكداً أن مراسم الوداع ستكون في الضاحية الجنوبية لبيروت.