Advertisement

لبنان

"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله

Lebanon 24
05-01-2025 | 04:22
A-
A+
Doc-P-1301519-638716730017113669.PNG
Doc-P-1301519-638716730017113669.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا إنَّ "حزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو الإسرائيليّ خلال الحرب الأخيرة".
 
وفي تصريح له من مكان استشهاد أمين عام "حزب الله" السّابق السيد حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال صفا: "حزب الله لن يغيب عن أيّ ملف في لبنان وما من أحد يستطيع كسر عزيمتنا.. ما حدا بقا يجربنا وحزب الله سيكون خلف الناس ومعهم".
Advertisement
 
وفي إطار حديثه عن الملف الرئاسي، قال صفا: "حزب الله صريح في الملف الرئاسيّ وتناقشنا مع قائد الجيش العماد جوزاف عون بشأنه وليس لدينا فيتو على اسمه. في المُقابل، فإنه لدينا فيتو على إسم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية لكننا منفتحون على أسماء أخرى، ونأمل انتخاب رئيس جديد في 9 كانون الثاني".
 
وأكمل: "لن نسمح لأي أحد بالتأثير على معنوياتنا أو يهز مشروعنا وأهدافنا وسياساتنا،وظهورنا هو تصديق لتعافي حزب الله" على المستوى التنظيمي والعسكري ولدينا الإمكانيات الكافة لمواجهة أي اعتداء ولكن في التوقيت والشكل الذي تريده قيادة المقاومة، وسيكون للرئيس نبيه بري بري نقاش مع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بشأن الخروقات الإسرائيلية".
 
وأعلن صفا أن "تشييع السيد نصرالله سيكون بعد انتهاء مهلة الـ60 يوماً المنصوص عليها في الهدنة"، مؤكداً أن مراسم الوداع ستكون في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2025-01-05
08:11 | 2025-01-05
07:52 | 2025-01-05
07:28 | 2025-01-05
07:16 | 2025-01-05
07:07 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24