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لبنان

الخازن: جلسة انتخاب الرئيس تمثل فرصة حاسمة لتحمل المسؤولية الوطنية

Lebanon 24
05-01-2025 | 04:44
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قال عميد المجلس العام الماروني وديع الخازن في بيان، أنه "في ظل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها وطننا العزيز، نود تأكيد أهمية الجلسة النيابية المزمع عقدها يوم الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية. هذه الجلسة تظل مفتوحة على جميع الاحتمالات، لكنها تمثل فرصة حاسمة لتحمل المسؤولية الوطنية الكبرى".
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وتابع: "إننا نناشد السادة النواب أن يعوا تمامًا خطورة الوضع الراهن وأن يدركوا تداعيات التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية على مختلف الصعد، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. استمرار هذا الفراغ يعمّق الأزمة ويضعف المؤسسات، وهو أمر لا يحتمله الوطن والمواطن في هذا الوقت العصيب".

وختم الخازن: "نتطلع إلى أن تكون هذه الجلسة خطوة نحو إنهاء حالة الشلل وتحقيق الاستقرار المطلوب، بما يخدم مصلحة لبنان وشعبه ويعيد الثقة في دور المؤسسات الدستورية".
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