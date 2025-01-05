Advertisement

لبنان

مريان غادرت ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟ (صورة)

Lebanon 24
05-01-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1301533-638716754080230334.jpg
Doc-P-1301533-638716754080230334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
 
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة مريان الياس مزرعاني (من مواليد عام 2000، لبنانيّة) التي غادرت منزلها الكائن في محلّة سنّ الفيل - جسر الباشا حوالى السّاعة 15:00 من تاريخ 4-1-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
Advertisement

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة سنّ الفيل على الرقم 511989- 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:23 | 2025-01-05
08:11 | 2025-01-05
07:52 | 2025-01-05
07:28 | 2025-01-05
07:16 | 2025-01-05
07:07 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24