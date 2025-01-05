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لبنان

حمية: وزارة الأشغال تصلح الحفرة على اوتوستراد الفيدار - جبيل

Lebanon 24
05-01-2025 | 05:00
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تقوم ورش متعهدي الوزارة بإصلاح الحفرة على اوتوستراد الفيدار- جبيل الموجودة على فاصل الجسر بالمعالجة الفورية كحل مبدئي حفاظاً على السلامة المرورية، بناء لتوجيهات وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.
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وأشار حمية في بيان إلى أنَّ "ورش متعهدي الوزارة قامت بحل مبدئي حفاظا على السلامة العامة، بإنتظار إنجاز الملفات الإدارية والمالية لمتابعة أشغال وصيانة فواصل التمدد للجسور"، معتبراً ان هذه الفواصل "بحاجة إلى صيانة فورية بسبب التكسرات الموجودة عليها نتيجة عدم صيانتها منذ سنوات، وكانت الوزارة قد قامت بأعمال بأعمال صيانة الجسور في الشمال- البالما- وصولاً إلى أدما كازينو لبنان وجسر انطلياس".
وأكد أنَّ "هناك تحضيرات لأشغال مشابهة على الجسور في عدة مناطق بإنتظار إنجاز الملفات الإدارية والمالية وتوافر الاعتمادات".
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