اعتداءات إسرائيلية جديدة في الجنوب.. هذا ما فعله العدو

يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاتها واعتداءاته في جنوب لبنان وذلك من خلال مواصلة عمليات التفجير التي طالت منازل عديدة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن جيش العدو عمل على جرف المنازل عند أطراف بلدة عيترون "منطقة الزقاق".

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كذلك، أقدم العدو على تنفيذ عملية تفجير عند مثلث طيرحرفا - الجبين لبعض المنازل وصل صدى الإنفجارات إلى مدينة صور ومحيطها.

وتوغلت قوّة من الجيش الإسرائيلي في احياء بلدة الطيبة وقامت بعمليات تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وسمعت أصوات انفجارات قنابل من داخل أحياء البلدة.

في غضون ذلك، حلق الطيران المعادي المسير وعلى علو منخفض في اجواء مدينة صور والبلدات المحيطة بالمدينة.