وزير إسرائيلي عن "حزب الله": إذا لم ينسحب هذا ما سيحدث

قال وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس إنه "إذا لم ينسحب حزب الله إلى خلف الليطاني فلن يتبقى أي اتفاق".

وأضاف كاتس: "سنعمل بقوة لإعادة مواطنينا لبلداتهم".

وتابع قائلاً: "مهتمون بالحفاظ على وقف النار في لبنان وسنواصل تنفيذه دون تنازلات".