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لبنان

وزير إسرائيلي عن "حزب الله": إذا لم ينسحب هذا ما سيحدث

Lebanon 24
05-01-2025 | 05:11
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قال وزير دفاع إسرائيل يسرائيل كاتس إنه "إذا لم ينسحب حزب الله إلى خلف الليطاني فلن يتبقى أي اتفاق".
 
وأضاف كاتس: "سنعمل بقوة لإعادة مواطنينا لبلداتهم". 
 
وتابع قائلاً: "مهتمون بالحفاظ على وقف النار في لبنان وسنواصل تنفيذه دون تنازلات".
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