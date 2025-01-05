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لبنان

عبدالله: المطلوب رئيس توافقي يطمئن هواجس الأفرقاء اللبنانيين

Lebanon 24
05-01-2025 | 05:11
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شدّد النّائب بلال عبدالله على أن "تكتل اللقاء الديمقراطي يدفع في اتجاه خرق الاصطفافات العمودية الحادة في مجلس النواب، لأن المطلوب هو رئيس توافقي يطمئن هواجس الأفرقاء اللبنانيين، بالإضافة الى القيام بإعادة المهمة الاصلاحية وإعادة الإعمار وفتح لبنان إلى العمق العربي، ومن هنا اتى تأييد اللقاء الديمقراطي لقائد الجيش العماد جوزف عون".
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ورداً على سؤال حول مصير الجلسة، قال عبدالله في حديث الى برنامج "لقاء الاحد" عبر "صوت كل لبنان 93,3": "لا أعلم إن كانت ستنتج رئيساً ولا أريد استباق الأمور ولكن وصلت إشارات من جهات مختلفة تشير إلى أنه إذا كان هناك غلبة لخيار معين ربما يكون هناك مساع لتأجيل أو تطيير الجلسة". 

وأكّد في الوقت عينه ان "التكتل لن يعطل النصاب وخياراته لن تخرج عن مبدأ التوافق لان لبنان محكوم بذلك".

وتعقيباً على المساعي الخارجية وزخم الموفدين الى بيروت عشية الجلسة، قال عبدالله: "ان الخارج يساعد لبنان الا ان التعويل يبقى على الوعي الداخلي اذي يفرض على الكتل كافة القيام بواجباتها بالحد الأدنى".
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