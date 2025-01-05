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لبنان

أمطارٌ وإنخفاض ملحوظ بالحرارة... إليكم كيف سيكون حال الطقس

Lebanon 24
05-01-2025 | 05:40
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع تساقط أمطار متفرقة فجرا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الأحد، بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق مصر، ويستمر حتى ظهر الاثنين ليعود ويستقر الطقس تدريجا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني: بين 11 و19  في بيروت، في طرابلس بين 9 و17 وفي زحلة بين 3 و 13 درجة. تحذير: من خطر تكون الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن ال 1600متر. 
- الطقس المتوقع في لبنان:
 
اليوم الأحد:
 
غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات. تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من الظهر، وتنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، فتقارب سرعتها ال 50 كم/س، ويرتفع معها موج البحر لحدود المترين. تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، خاصة في المناطق الجنوبية والجبلية والداخلية، مع تشكل خلايا رعدية متفرقة خلال الليل.
 
الإثنين:
 
غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، مع تساقط أمطار متفرقة فجرا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
 
 
 
الثلاثاء:
 
قليل الغيوم إجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وضباب محلي على المرتفعات.
 
 
الأربعاء:
 
غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 10 الى 16 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.
- الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا خاصة في المناطق الشمالية، سرعتها بين 15 و 40 كم/س، تلامس أحيانا 50 كم/س شمالا.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب خلال الليل وفجر الاثنين.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 50 و 75 %.

- حال البحر: مائج خاصة في الشمال.

- حرارة سطح الماء: 20 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,43  ساعة غروب الشمس: 16,43 .
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