تقرير عن واقع الليرة اللبنانيّة... في أيّ مرتبة حلّت عالميّاً؟

ذكرت "العربية" أنّ قائمة أرخص عملات مقابل الدولار الأميركي لم تشهد تغيرًا يُذكر في العام الماضي، وإن تغيّر ترتيب بعض الدول.





1.الليرة اللبنانية



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وقال الصندوق في أيار 2024 إن تدابير السياسة التي اتخذتها وزارة المالية ومصرف لبنان بما في ذلك الإلغاء التدريجي للتمويل النقدي للموازنة، وإلغاء منصة صيرفة والسياسة المالية المتشددة، والخطوات نحو توحيد أسعار الصرف، ساعدت على احتواء تدهور سعر الصرف، واستقرار العرض النقدي وبدأت في الحد من الضغوط التضخمية.



2.الريال الإيراني شهدت الليرة اللبنانية واحدة من أسوأ أعوامها خلال العام الماضي مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابلها بنحو 500% لتصل إلى 89.56 ألف ليرة للدولار، وهو السعر السائد في السوق الموازية، وكان ذلك إحدى شروط صندوق النقد الدولي لمعالجة الاختلالات المصرفية والوضع الاقتصادي المتأزم.وقال الصندوق في أيار 2024 إن تدابير السياسة التي اتخذتها وزارة المالية ومصرف لبنان بما في ذلك الإلغاء التدريجي للتمويل النقدي للموازنة، وإلغاء منصة صيرفة والسياسة المالية المتشددة، والخطوات نحو توحيد أسعار الصرف، ساعدت على احتواء تدهور سعر الصرف، واستقرار العرض النقدي وبدأت في الحد من الضغوط التضخمية.

بعد التراجع في سعر الليرة اللبنانية بات الريال الإيراني الذي ظل لسنوات العملة الأرخص في العالم في المرتبة الثانية، في ظل القيود والعقوبات المفروض على إيران منذ نهاية الاتفاق النووي مع أميركا في 2015.



وخلال عام 2024 ارتفع الدولار الأميركي مقابل الريال بنحو 0.21% ليصل إلى 42.09 ألف ريال إيراني للدولار الواحد، لكن في ظل التوترات في سوريا والشرق الأوسط فإن الريال الإيراني مُرشح لضغوط جديدة.



3.الدونغ الفيتنامي

أصبح الدونغ الفيتنامي من بين أضعف العملات في العالم نتيجة للقيود المفروضة على الصادرات الأجنبية، والتي شهدت أيضًا انخفاضًا في حجمها، ما دفع البنك المركزي في فيتنام لخفض قيمة العملة لتعزيز تنافسية الصادرات.



وخلال العام الماضي ارتفع الدولار مقابل الدونغ الفيتنامي نحو 4.46%، لينهي العام عند 25.46 ألف دونغ للدولار.



4. الليون السيراليوني

تتأثر عملة ليون سيراليون بمجموعة من العوامل، منها المستويات المرتفعة للديون والتضخم، والنمو الاقتصادي البطيء، إلى جانب التأثير طويل الأمد للأزمات الصحية الكبرى مثل تفشي فيروس إيبولا.



وارتفع الدولار مقابل الليون بنحو 1.43% ليصل إلى 22.79 ألف ليون للدولار الواحد.



4. الكيب اللاوسي

يُعتبر الكيب اللاوسي من بين أضعف العملات عالميًا بسبب مزيج من العوامل، بما في ذلك التضخم المرتفع، والنمو الاقتصادي البطيء، وزيادة الديون الخارجية.



وفي 2024 ارتفع الدولار مقابل الكيب بنحو 6.44%، مُسجلًا 21.82 ألف كيب.



6. الروبية الإندونيسية

تعتمد إندونيسيا على استيراد كميات كبيرة من السلع والمواد الخام، بما في ذلك النفط الخام، لذلك كانت بين أكثر الدول تأثرًا بموجة التضخم العالمية، التي رفعت أسعار السلع الأساسية وقفزت بفاتورة الواردات وعمقت العجز التجاري للبلاد.



وعلى أساس الأداء السنوي، ارتفع الدولار مقابل الروبية الإندونيسية بنسبة 4.86%، ليسجل 16.22 ألف دولار.



7.الليرة السورية

رغم تحسنها في الأيام الأخيرة من العام بعد سقوط بشار الأسد لكن تظل مستويات 13 ألف ليرة سورية للدولار واحدة من أقل أسعار العملات في العالم في ظل ما عانته البلاد من آثار مُدمرة للنزاع الذي زاد عمره عن 14 عامًا.



8. السوم الأوزبكي

واصل السوم الأوزبكي مواجهة التحديات في السنوات الأخيرة، ويرجع إلى عوامل مثل البطالة المرتفعة، والتضخم المرتفع، والنمو الاقتصادي البطيء، ومشاكل الفساد.



وعلى أساس الأداء السنوي، ارتفع الدولار مقابل السوم بنسبة 4.59% ليسجل 12.9 ألف ليرة



9. الفرنك الغيني

بدأ الفرنك الغيني في الانخفاض بعد الصراعات التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، وظلت العملة واحدة من أضعف العملات في العالم بسبب عوامل مثل الاضطرابات العسكرية والتضخم المرتفع، ومع ذلك، أظهرت العملة علامات تعافٍ في الآونة الأخيرة.



ومن حيث الأداء السنوي، ارتفع الدولار 1.61% مقابل الفرنك الغيني ليسجل 8.645 ألف فرنك.



10. الغواراني الباراغوياني

تعاني عملة باراغواي، الغواراني، من مشاكل التضخم المستمر والبطالة، مما يجعلها واحدة من أضعف العملات في العالم، بجانب تفشيالفساد وانتشار الأموال المزورة.



على أساس الأداء السنوي، ارتفع الدولار مقابل العملة بنسبة 7.55% ليسجل 7.8 ألف غواراني للدولار.

وجاءت عملة زيمبابوي المدعومة بالذهب "زيج" على رأس قائمة الأسوأ بانخفاض 954.2% يليه الليرة اللبنانية، ثم جنيه جنوب السودان، والبير الإثيوبي والنايرا النيجيرية، والجنيه المصري، وفيما يلي القائمة كاملة. (العربية)