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لبنان

نائبة قواتيّة تردّ على وفيق صفا: تأدب

Lebanon 24
05-01-2025 | 06:09
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ردت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على كلام رئيس وحدة الارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، أن "الفيتو الوحيد بالنسبة لهم هو على سمير جعجع لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد".

وكتبت عبر حسابها على منصة "أكس": "وفيق صفا تأدب!".
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وأعادت نشر موقف للكاتب السياسي مروان الأمين الذي تناول عنجهية وفيق صفا وموقفه من جعجع.
 
 
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