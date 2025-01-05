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لبنان

بشأن لبنان... إجتماع أمنيّ إسرائيليّ الليلة برئاسة نتنياهو

Lebanon 24
05-01-2025 | 06:44
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كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو سيعقد إجتماعاً أمنيّاً الليلة.
 
 
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنّ الإجتماع سيتناول موضوع لبنان وليس صفقة التبادل في غزة.
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