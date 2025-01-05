بشأن لبنان... إجتماع أمنيّ إسرائيليّ الليلة برئاسة نتنياهو

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو سيعقد إجتماعاً أمنيّاً الليلة.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أنّ الإجتماع سيتناول موضوع لبنان وليس صفقة التبادل في غزة.