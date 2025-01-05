العثور على جثة شاب في سهل تربل

عُثِرَ على جثة شاب ثلاثيني مرمية في محلة حشمش - سهل تربل، وبناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية تم تكليف طبيب شرعي للكشف عليها وتحديد سبب الوفاة.

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