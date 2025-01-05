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لبنان
العثور على جثة شاب في سهل تربل
Lebanon 24
05-01-2025
|
06:49
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عُثِرَ على جثة شاب ثلاثيني مرمية في محلة حشمش - سهل تربل، وبناء لإشارة النيابة العامة الاستئنافية تم تكليف طبيب شرعي للكشف عليها وتحديد سبب الوفاة.
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جثة
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