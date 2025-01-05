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لبنان

طائرات استطلاع اسرائيلية تُحلّق في اجواء مدينة صور ومحيطها

Lebanon 24
05-01-2025 | 07:03
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تحلق الطائرات الاستطلاعية الاسرائيلية منذ الصباح وحتى الساعة في اجواء مدينة صور ومحيطها، وخاصة فوق مرفأ وميناء المدينة وعلى علو منخفض.


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