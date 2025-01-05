المجلس الوطني الأرثوذكسي: لانتخاب قائد الجيش

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أسف رئيس المجلس الوطني الأرثوذكسي روبير الأبيض ل"الهجمة التي نراها اليوم لعدد كبير من المرشحين لموقع رئاسة الجمهورية والذين يعتبرون أنفسهم مؤهلين لهذا المنصب، ولا نعلم من هو المؤهل أو غير مؤهل دستورياً او غير دستوري، الأمر معيب كيف اصبح موقع الرئاسة مباحا لكل من يحمل الهوية اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات وتحديدا من الطائفة المارونية".اضاف: "عفوا أيها المرشحون، موقع الرئاسة في لبنان ليس موقعا فخريا صالحا لمدير عام او لرئيس حزب او رجل اعمال او إقطاعي، فبعض الأطراف السياسية الطائفية تهدد وتفرض على موقع الرئاسة أن يكون الرئيس مطيعاً لاوامرهم وينفذ مخططاتهم ورغباتهم، كفى كبرياء وكفى عنتريات وفرض الطلبات على الرئاسة، لا يستطيع احد كائنا من كان ان يستقوي على رئيس الجمهورية".وطالب الابيض ب"انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون فانه رجل المرحلة ويؤمن بدور المؤسسات الوطنية، فكان دوره مشرف في معركة فجر الجرود ضد الارهاب والتطرف الديني والعنصرية، وفي ١٧ تشرين ٢٠١٩ كان محافظاً على مسافة واحدة بين الجيش والمتظاهرين حتى لا يقع التصادم الذي كان البعض يسعى إليه، فقد نجح بدوره كقائد للجيش محافظاً على المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد للعيش المشترك، ويقوم الجيش اليوم بدوره بالحفاظ على الجنوب وتطبيق القرار ١٧٠١، وقد فاجأ القائد العالم حين منع العدو اخذ اي ذريعة لاستكمال عملية تدمير ارضنا".وتوجه الى النواب والرئيس نبيه بري بالقول: "أعدّوا الطريق لقيامة لبنان وانتشاله من كبوته واعيدوا الحياة الطبيعية للشعب، وانتخبوا قائد الجيش رئيسا للبلاد".