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لبنان

الراعي كرّم بول مرقص ورموز "العدالة والسلام"

Lebanon 24
05-01-2025 | 07:17
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كرّم بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قدّاس يوم السّلام العالمي الذي أقامه في بكركي، المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسّسة JUSTICIA الحقوقيّة والعميد في الجامعة الدوليّة للأعمال في ستراسبورغ بمنحه جائزة "العدالة والسلام" في اطار تكريم رموز العدالة والسّلام، بناء على ترشيح اللّجنة الأسقفيّة "عدالة وسلام" المنبثقة عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، وبحضور عدد من المطارنة والنّواب وشخصيّات دينيّة وسياسيّة واجتماعيّة.
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وألقت أمينة سرّ اللّجنة الدكتورة سوزان الحاج كلمة التّكريم قال فيها: "قبل ٢٠ عاما، أصدرت دار الفاتيكان للنّشر وثيقة "عقيدة الكنيسة الإجتماعيّة" التي أعدّها المجلس البابوي "عدالة و سلام" بناء على طلب البابا القدّيس يوحنا بولس الثاني، تعليم الكنيسة الإجتماعي. إن القيم النّابعة من نور الإنجيل التي تنادي بها هذه الوثيقة قد اجتمعت في شخصه الكريم، من المصداقيّة و الشفافيّة، الى الترقّي المتكامل. إنّه بامتياز رجل الإرادة الصّالحة الذي يعمل على تعزيز العدالة و السلام، ونشر ثقافة الكرامة الإنسانيّة، المحامي الدكتور بول مرقص".

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