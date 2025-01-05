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لبنان

توقيف شخصين في القبة

Lebanon 24
05-01-2025 | 07:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوة من الجيش نفذت فجر اليوم مداهمات في منطقة القبة - طرابلس، أسفرت عن توقيف كل من المدعو ي.د وم.أ.
 
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