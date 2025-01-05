بكمين مُحكم... مُخابرات الجيش أوقفت أحد ابرز تجار المُخدرات

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية من مكتب أمن المنية في مخابرات الجيش أوقفت ع.ع.ح بكمين محكم في منطقة وادي النحلة، وهو أحد أبرز تجار المخدرات في الشمال.



وأُحيل الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.