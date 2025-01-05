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لبنان

بكمين مُحكم... مُخابرات الجيش أوقفت أحد ابرز تجار المُخدرات

Lebanon 24
05-01-2025 | 07:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ دورية من مكتب أمن المنية في مخابرات الجيش أوقفت ع.ع.ح بكمين محكم في منطقة وادي النحلة، وهو أحد أبرز تجار المخدرات في الشمال.

وأُحيل الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص.
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