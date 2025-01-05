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لبنان
الحجار استقبل اسامة سعد ومهنئين بالاعياد
Lebanon 24
05-01-2025
|
08:23
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استقبل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار المهنّئين بالاعياد في بلدته قيتولي في قضاء جزين، وفي مقدمهم نائب صيدا الدكتور اسامة سعد، رؤساء بلديات ومخاتير، وفود شعبية ورسمية من قرى قضاء جزين، مدينة صيدا، شرق صيدا والزهراني اضافة الى مجموعة من رجال الدين والراهبات.
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وقال الحجار: "كانت مناسبة للإطمئنان الى سلامة اهلنا في الجنوب والتداول في حاجات المنطقة، متمنّين السلام والاستقرار للبنان خلال هذه السنة الجديدة".
وفي سياق منفصل، علق المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعيّة - المجلس الأعلى للطفولة على "استغلال الأطفال في سجالات إعلامية".
وقال في بيان: "بعد عرض حلقة حواريّة تلفزيونية تضّم عدداً من الأطفال يناقشون بشكلٍ مستفزّ مواضيع سياسية لا تتناسب مع أعمارهم شكلاً ومضموناً، واستناداً إلى إتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الدولة اللبنانية، والتي تلتزم ضمان المصلحة الفضلى للأطفال، يؤكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال - رئيس المجلس الأعلى للطفولة، الدكتور هكتور حجار إنه من غير المقبول زجّ الأطفال في برامج اعلامية لا تناسب أعمارهم وتمسّ بالأمن الاجتماعي والسلم الاهلي، ويستنكر اعداد مثل هذه البرامج التي لم تراع حماية خصوصيّة الاطفال وحياتهم الشخصيّة وتعرّضهم للأذى النفسي والعاطفي الذي قد ينتج عن المقابلة التلفزيونية، بالاضافة الى خرق وسيلة الإعلام لسياسة حماية الطفل التي تحظّر إستغلال الاطفال في برامج إعلامية تنتهك القواعد الاجرائية للقانون ٤٢٢/ ٢٠٠٢ المتعلّق بحماية الاحداث المخالفين للقانون والمعرّضين للخطر".
وختم: "عليه، يهيب حجار بالقضاء المعني إتخاذ الاجراءات اللازمة ويتمنّى على الأهل تحمّل مسؤوليتهم ورعاية أطفالهم بما يناسب صحتهم النفسية ونموهم السليم. كما يؤكّد للمؤسسات الاعلامية كافة، جهوزية الوزارة الدائمة للتعاون عبر المجلس الأعلى للطفولة لتقديم المشورة خلال عملية إعداد وانتاج البرامج لمراعاة معايير الاعلام الصديق للطفل وتفادي استغلال الاطفال".
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