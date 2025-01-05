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لبنان

المكاري تابع وإدارة "الجديد" مضمون حلقة "ميني مافيا"

Lebanon 24
05-01-2025 | 08:36
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اتصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري بإدارة تلفزيون "الجديد"، وتناولا ما عرضه برنامج "ميني مافيا" في حلقته مع الأطفال. 
وتم الاتفاق على معالجة ذيول الحلقة وتطويق أي ارتدادات سلبية لها، بما يضمن إعطاء الأولوية لحماية الأحداث ومراعاة الظروف الفضلى لنموّهم في بيئة عامة صحية وسليمة، تراعي مشاعرهم وتواكب اهتماماتهم العمرية، من دون إقحامهم في المجال السياسي أو الحزبي أو الطائفي.
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