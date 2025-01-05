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لبنان

في بلدة الطيبة... العدوّ أحرق ونسف المنازل

Lebanon 24
05-01-2025 | 08:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ قام بإحراق ونسف منازل في بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون.
 
 
كذلك، أشارت إلى أنّ العدوّ قام بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في البلدة.
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