في بلدة الطيبة... العدوّ أحرق ونسف المنازل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ قام بإحراق ونسف منازل في بلدة الطيبة - قضاء مرجعيون.

كذلك، أشارت إلى أنّ العدوّ قام بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة في البلدة.