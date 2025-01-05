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لبنان

سليمان: إشهار "الفيتو" بوجه مرشح للرئاسة بدعة ديمقراطية جديدة

Lebanon 24
05-01-2025 | 08:45
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اشار الرئيس العماد ميشال سليمان، في تصريح، الى ان "بدعة ديمقراطية جديدة في لبنان هي اشهار  الفيتو بوجه مرشح للرئاسة او اكثر"، معتبرا ان "جرح مشاعر اللبنانيين في ثقافتهم الديموقراطية يضاهي التنكر للدستور والتعامل معه كوجهة نظر".
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وختم سائلا: "ماذا سيتبقى من الدستور والطائف وصيغة العيش المشترك".
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