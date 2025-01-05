بعد العثور على جثة شاب داخل خندق... هذا ما كشفه الطبيب الشرعيّ عن سبب وفاته

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الطبيب الشرعي الدكتور علي سلمان الذي كشف على جثة الثلاثيني علي م. س التي وجدت داخل خندق في سهل حشمش -تربل، كشف ان لا دليل على حصول جريمة قتل، انما سبب الوفاة يعود لعارض صحي نتيجة مرض يعاني منه الشاب.وقد تم نقل الجثة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بحضور الادلة الجنائية وعناصر مخفر رياق الى مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة لاستكمال اجراء الصور الشعاعية والفحوصات اللازمة.