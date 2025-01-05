Advertisement

لبنان

بعد العثور على جثة شاب داخل خندق... هذا ما كشفه الطبيب الشرعيّ عن سبب وفاته

Lebanon 24
05-01-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1301620-638716897619153027.jpg
Doc-P-1301620-638716897619153027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الطبيب الشرعي الدكتور علي سلمان الذي كشف على جثة الثلاثيني علي م. س التي وجدت داخل خندق في سهل حشمش -تربل، كشف ان لا دليل على حصول جريمة قتل، انما سبب الوفاة يعود لعارض صحي نتيجة مرض يعاني منه الشاب. 
Advertisement

وقد تم نقل الجثة بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بحضور الادلة الجنائية وعناصر مخفر رياق الى مستشفى الهراوي الحكومي في زحلة لاستكمال اجراء الصور الشعاعية والفحوصات اللازمة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-01-05
11:52 | 2025-01-05
11:48 | 2025-01-05
11:43 | 2025-01-05
11:39 | 2025-01-05
11:29 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24