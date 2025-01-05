هاشم: فرنجيّة لا يزال مرشحنا

قال النائب قاسم هاشم إنّ "المقاومة ملتزمة بما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار على عكس العدوّ الإسرائيلي الذي يستمرّ بانتهاكاته، وعلينا ترك سلاح المقاومة والنظر إلى نيّات العدوّ".

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وأضاف هاشم للـ"أم تي في": "لم نقل إنّ هناك "فيتو" على قائد الجيش إنّما انتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري"، وأكّد أنّ "رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيّة لا يزال مرشحنا، وعندما يتراجع عن ترشيحه ندرس الخيارات وأي منّها يتناسب مع توجّهنا".

وقال: "من يريد أن يُساعد لبنان عليه ألّا يُملي عليه أجندته وأن يحترم خيار اللبنانيين"، ولفت إلى أنّ صندوق الاقتراع سيُقرّر هوية رئيس الجمهوريّة".

وتابع هاشم: "علينا أن نرى كيف ستترسم صورة التوافقات في الربع الساعة الأخير، وندعم شخصية أو أكثر، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي يرى الواقع كما هو ويُحاول باتجاه أن تُنتج الجلسة رئيساً".