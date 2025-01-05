الحاج: زمن الدولة قد حان

نشر النائب رازي الحاج عبر منصة "اكس":



"عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ... لوين ما وصلت معك توصل، فما كتب قد كتب ... وزمن الدولة قد حان ... وولّى زمن التهديد والوعيد والفيتويات والعنتريات" .

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