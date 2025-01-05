Advertisement

لبنان

الحاج: زمن الدولة قد حان

Lebanon 24
05-01-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1301625-638716910660138852.JPG
Doc-P-1301625-638716910660138852.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر النائب رازي الحاج عبر منصة "اكس":

"عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء ... لوين ما وصلت معك توصل، فما كتب قد كتب ... وزمن الدولة قد حان ... وولّى زمن التهديد والوعيد والفيتويات والعنتريات" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انتخاب الحاج خضر قديح رئيساً لبلدية مدينة النبطية خلفاً للشهيد الدكتور أحمد كحيل
lebanon 24
05/01/2025 19:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل اعلام اسرائيلية: الحاجة لإراحة قوات الاحتياط المستنزفة في لبنان وغزة دفعت نحو اتفاق مع لبنان
lebanon 24
05/01/2025 19:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل اعلام اسرائيلية: الحاجة لإراحة قوات الاحتياط المستنزفة في لبنان وغزة دفعت نحو اتفاق مع لبنان
lebanon 24
05/01/2025 19:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليش قال هيك؟".. شاهدوا ماريو الحاج بالزيّ الوطني اللبناني في مسابقة ملك جمال العالم
lebanon 24
05/01/2025 19:32:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الحاج

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-01-05
11:52 | 2025-01-05
11:48 | 2025-01-05
11:43 | 2025-01-05
11:39 | 2025-01-05
11:29 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24