المرشدية العامة للسجون زارت سجون زحلة وجب جنين وراشيا لمعايدة السجناء

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نظمت المرشدية العامة للسجون في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، زيارة إلى سجون زحلة، جب جنين وراشيا، بهدف معايدة السجناء بمناسبة الأعياد والوقوف إلى جانبهم في هذا الوقت. وتخللت الزيارة فعاليات دينية واجتماعية لتقديم الدعم المعنوي للسجناء، إلى جانب الاحتفال بالذبيحة في سجن زحلة.شارك بالزيارة المرشد الإقليمي جورج نبهان، الذي كان حريصًا على أن يتوجه إلى كل سجن، رافقه اعضاء من المرشدية العامة للسجون، حيث تجمع السجناء للمشاركة في الذبيحة الإلهية وتلقي الكلمات المشجعة والداعمة. وأشاد نبهان في كلمته بالقوة الداخلية للسجناء، مؤكدًا "أهمية الإيمان والأمل في تخطي الصعاب وتجاوز التحديات التي يواجهونها".وتخلل الزيارة أيضًا تقديم الدعم المادي والمعنوي للسجناء من خلال توزيع بعض الاحتياجات الأساسية لهم، التي تم جمعها بالتعاون مع عدد من المؤسسات. كما تم الوقوف عند احتياجات السجناء الشخصية والتواصل مع إدارات السجون لوضع برامج دعم مناسبة لتحسين ظروفهم داخل السجون.وعبّر السجناء عن شكرهم العميق لهذه الزيارة الكريمة، حيث لمسوا اهتمامًا خاصًا من قبل المرشدية العامة للسجون، مما ساهم في رفع معنوياتهم وذكّرهم بأهمية الانتماء للمجتمع والدور الذي يمكنهم أن يلعبوه بعد انتهاء فترة عقوبتهم.وفي ختام الزيارة، شكرت المرشدية العامة للسجون كل من ساهم في تنظيم هذه الزيارات ودعم السجناء، وخصوصا الأفراد والجمعيات التي قدمت التبرعات والمساعدات اللوجستية. وشددت على أن هذه الزيارات تندرج في إطار الجهود المستمرة لتعزيز حقوق السجناء الإنسانية والمساهمة في إعادة تأهيلهم لتسهيل اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة عقوبتهم.