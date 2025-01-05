ستريدا جعجع لوفيق صفا: "يلّي استحوا ماتوا"

كتبت النائبة ستريدا جعجع عبر حسابها على منصّة "إكس":

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"الى وفيق صفا:أين الفتنة لدى سمير جعجع؟هل باستقبال بيئتكم الحاضنة في عقر دار القوات اللبنانية وفي معاقلها من بشري ودير الأحمر الى سائر مناطق جبل لبنان؟!هل التدمير هو عند سمير جعجع، أم بسيطرتكم على البلد وتهشيل الاستثمارات منه وضرب علاقاته مع محيطه العربي، وبحروبكم العبثية التي قضت على البشر والحجر في العام 2006 وفي حرب الإسناد!؟هل سمير جعجع مشروع حرب في البلد؟! ام اغتيال رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز هو التجسيد الصريح لحربكم التي أعلنتموها على أحرار البلد!!وفيق صفااستفِقلقد ولّى زمن رفع الفيتوات من قبلكم في وجه الآخرين،أنظر الى نفسك وتلمّس يديك وأنت العارف جيداً بما ارتكبته بحق أهلك واللبنانيينعبارة أخيرة تختصر وضعك:"يلّي استحوا ماتوا".