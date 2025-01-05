Advertisement

لبنان

ستريدا جعجع لوفيق صفا: "يلّي استحوا ماتوا"

Lebanon 24
05-01-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1301645-638716945012923224.png
Doc-P-1301645-638716945012923224.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتبت النائبة ستريدا جعجع عبر حسابها على منصّة "إكس":
 
"الى وفيق صفا:
أين الفتنة لدى سمير جعجع؟
هل باستقبال بيئتكم الحاضنة في عقر دار القوات اللبنانية وفي معاقلها من بشري ودير الأحمر الى سائر مناطق جبل لبنان؟!
Advertisement
هل التدمير هو عند سمير جعجع، أم بسيطرتكم على البلد وتهشيل الاستثمارات منه وضرب علاقاته مع محيطه العربي، وبحروبكم العبثية التي قضت على البشر والحجر في العام 2006 وفي حرب الإسناد!؟
هل سمير جعجع مشروع حرب في البلد؟! ام اغتيال رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز هو التجسيد الصريح لحربكم التي أعلنتموها على أحرار البلد!!
وفيق صفا
استفِق
لقد ولّى زمن رفع الفيتوات من قبلكم في وجه الآخرين،
أنظر الى نفسك وتلمّس يديك وأنت العارف جيداً بما ارتكبته بحق أهلك واللبنانيين 
عبارة أخيرة تختصر وضعك:
"يلّي استحوا ماتوا".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:00 | 2025-01-05
11:52 | 2025-01-05
11:48 | 2025-01-05
11:43 | 2025-01-05
11:39 | 2025-01-05
11:29 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24