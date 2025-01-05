قداسان بذكرى أربعين الشهيد المعاون انطوان حنا والشهيد فضل عساف في صور

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أحيت أبرشية صور للموارنة في كنيسة سيدة البحار، الذكرى الأربعين لشهيد الجيش المعاون انطوان حنا كيال الذي استشهد في العدوان الاسرائيلي على صور. وقد أقيم قداس احتفالي لراحة نفسه ترأسه راعي الابرشية المطران شربل عبدالله، عاونه الاب يعقوب صعب، بمشاركة كاهن رعية صور للروم الأرثوذكس الاب نقولا باصيل وكاهن رعية طائفة اللاتين الاب توفيق ابو مرعي، وبحضور عائلة الشهيد كيال واهالي المدينة وفاعليات.وألقى عبد الله كلمة بدأها بتقديم التعازي لعائلة الفقيد وللمؤسسة العسكرية، وقال: "الشهيد أنطوان دفع الثمن الأغلى الذي به رسم الطريق باتجاه الإله، لذلك اليوم نقدم الذبيحة ونحن نقف امام الرب ليكون انطوان في كامل الساحات يقف امام السيد المسيح".وألقى شقيق الراحل ميلاد كيال كلمة شكر فيها الجميع باسم العائلة، وقال: "أخي لك الذكر الدائم بالصلاة والإيمان وهناك حياة أبدية فنحن ابناء القيامة".وكانت رعية الروم الملكيين الكاثوليك في كاتدرائية القديس توما الرسول احتفلت أيضا بذكرى مرور أربعين يوما على استشهاد ابن الرعية الشهيد فضل عساف الذي كان مع المعاون كيال أثناء الغارة على صور، حيث احتفل بالذبيحة لراحة نفسه المتروبوليت جورج إسكندر عاونه الايكونيموس بشارة كتورة بحضور حشد من ابناء الرعية واهالي المدينة، وفي النهاية قدم اسكندر التعازي لعائلة عساف، وتقبلت العائلتان التعازي في صالون الكنيستين.