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لبنان

دورية للجيش في القنطرة لإزالة الساتر الترابي

Lebanon 24
05-01-2025 | 11:29
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توجهت دورية للجيش إلى بلدة القنطرة لإزالة الساتر الترابي الذي راكمته قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق القنطرة - بني حيان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
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