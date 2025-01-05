دورية للجيش في القنطرة لإزالة الساتر الترابي

توجهت دورية للجيش إلى بلدة القنطرة لإزالة الساتر الترابي الذي راكمته قوات الاحتلال الإسرائيلي على طريق القنطرة - بني حيان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".

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