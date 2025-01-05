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لبنان

في الطيبة – مرجعيون... الجيش يفتح ثلاث طرق كان الجيش الإسرائيلي قد أغلقها فجرًا

Lebanon 24
05-01-2025 | 13:01
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"في سياق خروقات العدو الإسرائيلي المتمادية لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاته على سيادة لبنان ومواطنيه، توغلت قوات معادية بتاريخ 5 /1 /2025 فجرًا في منطقة الطيبة - مرجعيون، وأقدمت على إغلاق ثلاث طرق بسواتر ترابية. على أثر ذلك، توجهت دورية من الجيش إلى موقع التوغل لمتابعة الوضع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار(Mechanism)، وأعادت فتح هذه الطرق" .
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