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لبنان

رياح شرقية قوية غير مسبوقة تضرب المناطق الشمالية (فيديو)

Lebanon 24
05-01-2025 | 13:55
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تشهد المناطق الشمالية، وتحديداً سهل عكار قرب الحدود السورية، رياحاً شرقية قوية غير مسبوقة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأدت الرياح العاتية إلى سقوط ألواح طاقة شمسية عن المباني، وتقطّع خطوط الكهرباء، ما تسبب في إغلاق العديد من الطرقات الفرعية.
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