14
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
1
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رياح شرقية قوية غير مسبوقة تضرب المناطق الشمالية (فيديو)
Lebanon 24
05-01-2025
|
13:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد المناطق الشمالية، وتحديداً سهل عكار قرب الحدود السورية، رياحاً شرقية قوية غير مسبوقة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.
وأدت الرياح العاتية إلى سقوط ألواح طاقة شمسية عن المباني، وتقطّع خطوط الكهرباء، ما تسبب في إغلاق العديد من الطرقات الفرعية.
Advertisement
لبنان
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة شهيرة تعلن حملها أثناء لعب "البلايستيشن" مع زوجها (صور)
Lebanon 24
مذيعة شهيرة تعلن حملها أثناء لعب "البلايستيشن" مع زوجها (صور)
02:26 | 2025-01-05
05/01/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت بـ "ستار أكاديمي": فنانة معروفة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها.. وهذا ما كتبته
Lebanon 24
كانت بـ "ستار أكاديمي": فنانة معروفة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها.. وهذا ما كتبته
02:49 | 2025-01-05
05/01/2025 02:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
04:22 | 2025-01-05
05/01/2025 04:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
13:48 | 2025-01-05
05/01/2025 01:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً
05:09 | 2025-01-05
05/01/2025 05:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:52 | 2025-01-05
قوى الأمن الداخلي: أعمال صيانة يوم غد على المسلك الغربي من جسر خلدة
16:42 | 2025-01-05
إسرائيل تكشف تفاصيل دقيقة عن اغتيال نصر الله.. 10 ثوان دمرت كل شيء
16:33 | 2025-01-05
قوى الأمن الداخلي: أعمال صيانة يوم غد على المسلك الغربي من جسر خلدة
16:21 | 2025-01-05
ريفي: بعد زيارة الموفد السعودي ارتفعت نسبة انتخاب جوزيف عون رئيساً
16:18 | 2025-01-05
عبد المسيح: لتأت "القوات اللبنانية" بنائب شيعي سيادي في الانتخابات المقبلة لخوض انتخابات الرئاسة الثانية
16:05 | 2025-01-05
في طرابلس.. اشكال يتطور الى اطلاق نار وبلبلة ومداهمات لتوقيف الفاعل
فيديو
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
06/01/2025 02:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
06/01/2025 02:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
Lebanon 24
أحداث غير اعتيادية ولبنان قد يقسّم.. إليكم توقعات مايك فغالي لعام 2025
14:21 | 2024-12-31
06/01/2025 02:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24