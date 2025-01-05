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لبنان

في 6 ايام.. كم بلغ عدد الموقوفين لدى القوى الامنية؟

Lebanon 24
05-01-2025 | 14:13
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أعلنت قوى الامن الداخلي عن توقيف 209 أشخاص بجرائم مختلفة في مختلف المناطق اللبنانية بين تاريخ 30-12-2024 و 4-1-2025.
 
 
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