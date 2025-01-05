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لبنان

بن فرحان استقبل هوكشتاين.. لبنان بند اساس على طاولة المحادثات

Lebanon 24
05-01-2025 | 15:27
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استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الموفد الأميركي الى لبنان آموس هوكستين في الرياض، بحضور الأمير يزيد بن محمد بن فهد الفرحان، مستشار وزير الخارجية للشأن اللبناني.



وتناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة، بما فيها التطورات على الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.
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