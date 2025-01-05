Advertisement

لبنان

عبد المسيح: لتأت "القوات اللبنانية" بنائب شيعي سيادي في الانتخابات المقبلة لخوض انتخابات الرئاسة الثانية

Lebanon 24
05-01-2025 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1301714-638717160529713786.png
Doc-P-1301714-638717160529713786.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة " اكس": "إلى الدكتور سمير جعجع: لم أرد بالمباشر على  وفيق لأني قرفت رد وأصلا "دق المي مي".  سيكون ردي هو رسالة تمني لك و ليقرأها الجميع:  لتأت القوات اللبنانية وبأي ثمن، بنائب شيعي سيادي في الانتخابات المقبلة ثم تحشد له لخوض إنتخابات الرئاسة الثانية وتفرض معادلة المعاملة بالمثل. هكذا  يكون الرد منكم وعنا وعن مقام رئاسة الجمهورية لوفيق وأمثاله".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:49 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:52 | 2025-01-05
16:42 | 2025-01-05
16:33 | 2025-01-05
16:21 | 2025-01-05
16:05 | 2025-01-05
16:00 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24