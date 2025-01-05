عبد المسيح: لتأت "القوات اللبنانية" بنائب شيعي سيادي في الانتخابات المقبلة لخوض انتخابات الرئاسة الثانية

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر منصة " اكس": "إلى الدكتور سمير جعجع: لم أرد بالمباشر على وفيق لأني قرفت رد وأصلا "دق المي مي". سيكون ردي هو رسالة تمني لك و ليقرأها الجميع: لتأت القوات اللبنانية وبأي ثمن، بنائب شيعي سيادي في الانتخابات المقبلة ثم تحشد له لخوض إنتخابات الرئاسة الثانية وتفرض معادلة المعاملة بالمثل. هكذا يكون الرد منكم وعنا وعن مقام رئاسة الجمهورية لوفيق وأمثاله".

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