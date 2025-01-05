ريفي: بعد زيارة الموفد السعودي ارتفعت نسبة انتخاب جوزيف عون رئيساً

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اعتبر النائب اللواء أشرف ريفي أنه "بعد زيارة الموفد السعودي ارتفعت نسبة انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية في جلسة الخميس 9 كانون الثاني الى 80 %".وأشار في مقابلة تعرض مساء غد على قناة "الحرة" الى أن "الوفد السعودي لم يتكلّم بأسماء إنما بمواصفات، كما تحدّث عن أن لقاءً قريباً سيُعقد بين العماد جوزيف عون ورئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع للتكلّم بالسياسة".وأكد ريفي أنه "لم يُطرح اسم رئيس الحكومة المقبلة"، مستطردا على حد تعبيره "لن يكون من الطبقة الفاسدة الماضية".