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لبنان

قوى الأمن الداخلي: أعمال صيانة يوم غد على المسلك الغربي من جسر خلدة

Lebanon 24
05-01-2025 | 16:52
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صدر عن المديريـة العامـة لقوى الامن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بسبب أعمال صيانة على ظهر المسلك الغربي من جسر خلدة باتجاه الجنوب، سيُصار اعتبارًا من الساعة 8:00 من تاريخ غد، ولحين الانتهاء، إلى تحويل السير القادم من المطار نحو الجنوب إلى مثلّث خلدة طيلة فترة الأشغال، علما ان حركة السير من نفق المطار باتجاه الجنوب تبقى سالكة بشكل طبيعي.
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يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".

 
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