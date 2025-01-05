17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المشهد في المشرق العربي
Lebanon 24
05-01-2025
|
22:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب ناصيف حتي في" الشرق الاوسط": كيف يبدو المشهد في المشرق العربي في مطلع هذا العام، غداة عام وأكثر من الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان. لبنان الذي زج في الحرب تحت عنوان «استراتيجية وحدة الساحات»، ثم تمَّ القبول بفك الارتباط بين الساحات عند التوصُّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي يُفترَض استكمال تنفيذه في 27 من هذا الشهر، وهنالك شكوك كبيرة بذلك. إعادة تكوين السلطة في لبنان من خلال انتخاب رئيس وتشكيل حكومة فاعلة، شرط أكثر من ضروري ولو غير كافٍ لعملية الإنقاذ الوطني التي طال انتظارها. العملية التي تستدعي مشروعاً إصلاحياً شاملاً، وخريطة طريق لذلك، واستعادة الدولة لدورها الذي كان مسلوباً ومعطلاً لمصلحة منطق الدويلة والطائفيات السياسية المتحكمة في السلطة تحت عناوين مختلفة. هذا باختصار التحدي الذي يعيشه لبنان لتلافي التحول، إذا ما استمرَّت الأمور على ما هي عليه، إلى «دولة فاشلة». أما فيما يتعلق بسوريا ذات الموقع الجيوستراتيجي المؤثر في الإقليم، فإن على السلطة
Advertisement
الانتقالية الحالية أن تعمل بالطبع على طمأنة مبكرة للخارج، خاصة العربي. الطمأنة على أن سوريا المستقبل لن تكون منصةً أو أداةً أو طرفاً للتدخل في شؤون الآخر باسم آيديولوجيات أو استراتيجيات كبرى. لكن المطلوب أيضاً طمأنة الداخل؛ أبناء البيت الوطني بتنوعه، واحترام ذلك التنوع بالممارسة، عشية انطلاق مسار الحوار الوطني. الحوار الذي يجب أن يكون جامعاً لإعادة بناء الدولة، وإقامة سلطة جديدة. سلطة تستند إلى حكم القانون، وتفعيل المؤسسات، وتعزيز مفهوم المواطنة. تحديات ليس من السهل النجاح في التغلب عليها لأسباب مختلفة ومتعددة، خاصة في ظل استمرار «الصراع على سوريا» (عنوان كتاب باتريك سيل الشهير). يتغير اللاعبون وقد تتغير بعض أساليبهم، ولكن لا تتغير اللعبة. لعبة صراع النفوذ الذي تعززه جاذبية الموقع في الجغرافيا السياسية للإقليم.
هذه القضايا الثلاث ستُشكِّل، ولو بدرجات مختلفة بالطبع، قضايا رئيسية في «لعبة الأمم» في الشرق الأوسط. تحديات تستدعي تبلور دور عربي يقوم على انخراط فاعل في العمل على إنجاح الأهداف المطلوب تحقيقها في هذه القضايا. أهداف إذا ما تحققت فإنها تسهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
13:48 | 2025-01-05
05/01/2025 01:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة شهيرة تعلن حملها أثناء لعب "البلايستيشن" مع زوجها (صور)
Lebanon 24
مذيعة شهيرة تعلن حملها أثناء لعب "البلايستيشن" مع زوجها (صور)
02:26 | 2025-01-05
05/01/2025 02:26:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت بـ "ستار أكاديمي": فنانة معروفة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها.. وهذا ما كتبته
Lebanon 24
كانت بـ "ستار أكاديمي": فنانة معروفة تعلن انفصالها رسميًا عن زوجها.. وهذا ما كتبته
02:49 | 2025-01-05
05/01/2025 02:49:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
Lebanon 24
"ليس لدينا فيتو على قائد الجيش".. وفيق صفا يكشف موعد تشييع نصرالله
04:22 | 2025-01-05
05/01/2025 04:22:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً
Lebanon 24
مسلحون اقتحموا منزل عائلة فنان سوريّ... ما فعلوه مروّع جدّاً
05:09 | 2025-01-05
05/01/2025 05:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:11 | 2025-01-06
بوشكيان عايد الأرمن الأرثوذكس بالميلاد
02:00 | 2025-01-06
ترشيح جعجع يصبح جدّيًا في هذه الحالة
01:45 | 2025-01-06
مرجع كنسي مصدوم
01:30 | 2025-01-06
المعارضة متأهبة: هل تعطل النصاب؟
01:25 | 2025-01-06
"التجمع الديموقراطي" دعا الى سلسلة رتب ورواتب جديدة
01:15 | 2025-01-06
سلة عقوبات أميركية جديدة ضد اشخاص ومؤسسات لبنانية
فيديو
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
06/01/2025 09:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
هذه الأغنية هي الأكثر استماعاً في عام 2024 (فيديو)
03:43 | 2025-01-04
06/01/2025 09:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثل سوري شهير وزميلته تتصدر التريند.. شاهدوا الفيديو
03:44 | 2025-01-02
06/01/2025 09:14:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24