متخوفة من رد فعل بايدن.. إسرائيل تريد البقاء في جنوب لبنان الى أجل غير مسمى

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أعلنت القناة 13 الإسرائيلية، أمس الأحد، ان إسرائيل مهتمة بالبقاء في عدد من البؤر والمناطق في جنوب لبنان الى أجل غير مسمى على الرغم من بند الانسحاب في اتفاق وقف إطلاق النار.وأوضحت القناة أن إسرائيل تخشى من ردة فعل إدارة الرئيس جو بايدن وخاصة السيناريو الذي ستسمح فيه واشنطن بتمرير قرار مناهض لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي ردا على بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان.وأضافت القناة أن إسرائيل تريد بقاء الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط خارج الحدود الشمالية إلى أجل غير مسمى.وأوضحت أنه لدى إسرائيل "مجال للاعتماد على خروقات الدولة اللبنانية وحزب الله لتجنب بند الانسحاب في الاتفاق".وأشارت إلى أنه "وفق تقديرات متفائلة وعلى عكس الرئيس بايدن سيكون الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكثر مرونة بشأن مسألة الانسحاب من لبنان".وأكدت أنه "المفترض أن تتلقى آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار التي يرأسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز التقارير من إسرائيل حول خروقات حزب الله للاتفاق وإحالتها إلى الجيش اللبناني والتأكد من معالجة الأمر لكن معدل معالجة الانتهاكات لا يرضي إسرائيل".(سكاي نيوز)