المعارضة متأهبة: هل تعطل النصاب؟

Advertisement

شدد مصدر نيابي معارض على أن عددا من قوى المعارضة والتغيير لديها قرار مبدئي بعدم تعطيل جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من الشهر الجاري .وقال: لن نسجل على أنفسنا تعطيل نصاب إنتخاب رئيس في هذه الظروف، ونحن من إنتقد مراراً وتكراراً ما كانت تقوم به الممانعة من تعطيل للنصاب على مدى 12 جلسة إنتخاب، مما أدى الى فراغ لحوالى سنتين ونيف.المصدر اشار الى ترك الخيارات مفتوحة في هذا الموضوع إذا كانت الأمور تسير بطريقة دراماتيكية في الجلسة ولا يراعي الإنتخاب مصلحة البلاد وسيادتها .