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لبنان

المعارضة متأهبة: هل تعطل النصاب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2025 | 01:30
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شدد مصدر نيابي معارض على أن عددا من قوى المعارضة والتغيير لديها قرار مبدئي بعدم تعطيل جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من الشهر الجاري .
وقال: لن نسجل على أنفسنا تعطيل نصاب إنتخاب رئيس في هذه الظروف، ونحن من إنتقد مراراً وتكراراً ما كانت تقوم به الممانعة من تعطيل للنصاب على مدى 12 جلسة إنتخاب، مما أدى الى فراغ لحوالى سنتين ونيف.
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المصدر اشار الى ترك الخيارات مفتوحة في هذا الموضوع إذا كانت الأمور تسير بطريقة دراماتيكية في الجلسة ولا يراعي الإنتخاب مصلحة البلاد وسيادتها .

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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