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لبنان

مرجع كنسي مصدوم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-01-2025 | 01:45
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أكد مرجع كنسي أمام زواره امس الأحد أن تقريرا وصل إليه من فريق عمله بشأن برنامج تلفزيوني تضمن حوارا بين اطفال لا تتجاوز اعمارهم العشر سنوات، فصدم  بالمحتوى وأصرَّ على ضرورة التواصل مع وزير الإعلام زياد مكاري لوقف هذه الجريمة بحق الطفولة .  
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المرجع لفت الى أن هؤلاء الاطفال يجب أن يكونوا في برامج تنمي الوطنية والمواطنة والعيش الواحد داخلهم، وليس على منبر يشبه الحلبة .
وختم بالقول" إرحموا أجيال لبنان" .


المصدر: لبنان 24

لبنان

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