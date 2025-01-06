"التجمع الديموقراطي" دعا الى سلسلة رتب ورواتب جديدة

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أشاد "تجمع المعلمين الديموقراطيين في لبنان" - قطاع التعليم، بقرار رفع أجر الساعة بقيمة٦٦٠ ألفا للثانوي و٣٦٠ للأساسي.وشدد في بيان على أن "الاوضاع الاقتصادية الصعبة، الّتي يعيشها المواطنون ، ومن بينهم المعلمون، أثّرت بشكل كبير في قدرتهم الشرائيّة، ناهيك عن الإجحاف الّذي طال رواتبهم الشهريّة، ممّا يستدعي تدخّلًا عاجلًا لإنصافهم".ودعا المسؤولين المعنيّين ، إلى الإسراع في وضع دراسة شاملة لسلسلة جديدة ، للرتب والرواتب، بحيث تتناسب مع التضخّم المتسارع، والظروف الاقتصاديّة الراهنة.و طالب التجمع ، بمنح الأساتذة والمعلّمين ، بدل إنتاجيّة لا يقلّ عن 600 دولار أميركيّ، "ليكون مجموع ما يتقاضاه الفرد ألف دولار أميركيّ على الأقلّ، وهو مبلغ لا يكفي سوى لتأمين أدنى متطلّبات العيش الكريم لعائلة مكوّنة من أربعة أفراد".