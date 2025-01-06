بوشكيان عايد الأرمن الأرثوذكس بالميلاد

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عايد وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان أبناء طائفته الأرمن الأرثوذكس في عيد الميلاد المجيد، متمنّياً لهم، في لبنان وفي بلاد الاغتراب، الصحة والتوفيق والنجاح في أعمالهم، والمساهمة في التقدّم والازدهار حيثما حلّوا.وقال:" يبرهن حلول المناسبات الدينية في لبنان طيلة روزنامة أيام السنة، غنى التنوّع ضمن الوحدة بين الطوائف وبين اللبنانيين".وختم:" ميلاد الطفل الإلهي يسوع المسيح هو خلاص للبشريّة. فلنسمع له ولنعمل في ضوء تعاليمه". (الوكالة الوطنية)