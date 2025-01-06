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لبنان
عمليات تفجير في الناقورة
Lebanon 24
06-01-2025
|
03:26
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يقوم العدو الاسرائيلي بعمليات تفجير صباحاً في بلدة الناقورة. (الوكالة الوطنية)
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العدو
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