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لبنان

عمليات تفجير في الناقورة

Lebanon 24
06-01-2025 | 03:26
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يقوم العدو الاسرائيلي بعمليات تفجير صباحاً في بلدة الناقورة. (الوكالة الوطنية)
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