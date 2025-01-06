إلى سكان راشيا وبعلبك.. إليكم هذا البيان من الجيش

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 6 /1 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا وجرد الطيبة – بعلبك". (الوكالة الوطنية)

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