Advertisement

لبنان

إلى سكان راشيا وبعلبك.. إليكم هذا البيان من الجيش

Lebanon 24
06-01-2025 | 03:36
A-
A+
Doc-P-1301869-638717566800820641.jpg
Doc-P-1301869-638717566800820641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 6 /1 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل اليابسة – راشيا وجرد الطيبة – بعلبك". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا: حزب الله أقوى وأصلب من الحديد وهو أقوى مما كان وهذا ما شهده العدو
lebanon 24
06/01/2025 12:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا: سنبقى مع شعب المقاومة و "حزب الله" يكتسب معنوياته وقوّته من الناس
lebanon 24
06/01/2025 12:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا من مكان استشهاد السيد حسن نصرالله: حضور السيد موجود في المقاومة ومجاهديها وشعب المقاومة
lebanon 24
06/01/2025 12:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: نعمل على تثبيت الوحدة الوطنية والتعاون الداخلي للنهوض ببلدنا ونؤدي قسطنا للعلى في هذا الأمر ومن أجل إعمار بلدنا
lebanon 24
06/01/2025 12:56:24 Lebanon 24 Lebanon 24

ستقوم

وحدة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-01-06
05:48 | 2025-01-06
05:32 | 2025-01-06
05:01 | 2025-01-06
05:00 | 2025-01-06
04:58 | 2025-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24